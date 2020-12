Krista Fischer, Veiko Uri ja Elmo Nüganen valiti akadeemikuteks 

Kirsta Fischer (50) on Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor. Tema teadustöö põhisuund on seotud biostatistika valdkonnaga. Fischer aitab prognoosida haigusriske ja epideemiate kulgu suuremates rahvarühmades.

Veiko Uri (50) on Eesti Maaülikooli metsaökosüsteemide professor. Tema ala on aineringe, biomassi produktsioon ning metsakasvatus. Uri tegeleb raieviiside mõju analüüsiga ning töötab välja Eesti puistute biomassi mudeleid.

Elmo Nüganen (58) on Eesti Linnateatri peanäitejuht ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia näitlejatöö professor. Ta on olnud nii näitleja, lavastaja kui režissöör. Ta on saanud lavastuste eest auhindu ka välismaal, näiteks Venemaal ja Lätis. Nüganenil oli roll ka filmis "Mandariinid", mis nomineeriti Oscarile ja Kuldgloobusele.