KOROONA TIPPHETKEL VANAPROUALE KÜLLA: linnaosavalitsus käis 100aastast kodus õnnitlemas 

Pirita linnaosa valitsuse avalike suhete nõunik Merike Pinn ütleb, et käisid Orusaart tema kodus Mähel õnnitlemas kahekesi koos linnaosa vanema Tõnis Liinatiga.

"Ma mõistan täitsa pahameelt," tõdeb Pinn. "Meil oli päevakorras ka see küsimus, et kas peaks ikka talle koju minema."

Pinni sõnul otsustat siiski Orusaart näost näkku käia õnnitlemas, kuna see oli pere suur soov. “Otsustasime minna, kuna pere meid spetsiaalselt palus. Ise me kellegi juurde sisse ei trüginud. Kõik oli eelnevalt kokku lepitud ja huupi me tema koju sisse ei sadanud,” kinnitab ta.

Pinn ei näe selles probleemi, et koroonapandeemia kõrgpunktis 100aastast prouat õnnitlemas käidi. “Oleks me siit läinud tohutu armeega või midagi…” ütleb ta. “Ma arvan küll, et me siin suurt jama ei teinud.” Pinni sõnul teeb kergendab näiteks asjaolusid ka see, et ta ei kasuta igapäevaselt ühistransporti, vaid sõidab oma autoga.

Pinn rõhutab, et see oli pere suur palve, et linnaosa valitsusest Orusaart õnnitlema tuldaks. “Ega me jah, muidu ei lähe ega pressi. Õnnitlemise vorme on ju muid ka.”

Pinni sõnul järgiti kõiki ohutusnõudeid, kanti maske, desifintseeriti käsi ja hoiti distantsi. “Ja ega me seal nii kaua ka ei olnud. Enne, kui läksime, rääkisime kõik üle, ka ajaliselt. Ei olnud nii, et jäime pikaks ajaks, me ei kallistanud ega musitanud, sellist asja ei olnud,” ütleb ta.

Pinni sõnul oli juubilar külastuse üle tohutult rõõmus. “Vanaproual oli tõesti niivõrd hea meel ja tohutu tänu, et me tulime. See oli niivõrd äge kohtumine. Ta ütles, et tema [haigestuda] ei karda. Pere ütles, et suurt seltskonda neil kokku ei tule, teda käisid vaatamas veel tütar ja tütrepoeg,” räägib ta. “Kõik olid rahul, ma arvan ja loodan väga, et kõik on hästi.”