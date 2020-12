LOO JÕULUMEELEOLU: erinevad valguslahendused panevad sinu kodu särama! 

Foto: Envato Elements

Kui juba küünlaid põletada, siis miks mitte valida mõni jõululõhnaline küünal? Kas poleks mitte tore, kui küünalt põletades hõljuks toas piparkookide, kuusepuu või erinevate vürtside lõhn? See viib kaljukindlalt jõulumeeleollu! Jõuluküünlad on pühade eel poodides üks vaieldamatu hitt.

Muidugi on olemas teisigi erinevate põnevaid lahendusi – olgu selleks mitme tahiga või eripärase kujuga küünlad. Kui küünal pole mingi kindla topsi sees, siis on väga tähtis selle alla asetada küünlaalus.

Kui kodus on väikesed lapsed või marakrattidest lemmikloomad, siis võib lauanurgal rahulikult põlev küünal ohuallikaks muutuda. Viimased võivad kogemata küünla maha tõmmata ning pole välistanud, et põnnid panevad mõne ebasobiva asja tulele väga lähedale. Aga küünaldest ei pea loobuma! Siinkohal võivad olla heaks abiks just elektriküünlad või LED küünlad, mis jätavad vägagi autentse mulje. Sest parem karta kui kahetseda. Muide, olemas on ka taimeriga LED küünlad, mis lülituvad sobival ajal sisse ja välja – see teeb elu ikka eriti mugavaks! Vali sobivad küünlad kaup24.ee e-poest.