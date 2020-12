TUMEDA MIKROBUSSI SAAGA: hirmulugu lastejälitajast osutus valeks! 

„Sotsiaalmeedias levinud väärinfo tõttu tundsid hirmu mitmed kohalikud koolilapsed ja nende vanemad. Olgugi et ohtu kellelegi ei ole, on paratamatult kahju kogukonna turvatundele juba tekitatud,“ tõdeb Võru piirkonnapolitseinik Elar Sarik.

Sarik ütleb, et mees, kelle kohta väideti, et ta lapsi taga ajas, on külas küll olemas ja poistele nägupidi tuttav, ent tegelikult ei ole ta kedagi taga ajanud ega hirmutanud.

Foto: Kuvatõmmis Facebookist

Vestluses erinevate osapooltega sai Sariku sõnul selgeks, et antud intsidenti pole juhtunud. Ka poisid ise tunnistanud, et lugu on nende väljamõeldis. Miks nad loo välja mõtlesid, jäänud arusaamatuks neile endilegi.

„Sarnastes olukordades on ainuõige enne kontrollimata info sotsiaalmeediasse postitamist ühendust võtta näiteks piirkonnapolitseinikuga või ka veebikonstaabliga. „Kui oht on tegelik, saame kiirelt tegutseda, et asjaolud selgitada ja vajadusel lastele või teistele külaelanikele kaitset pakkuda. Samuti saame kiirelt kindlaks teha, kui ohtu pole ja seda enne, kui külaelanike turvatunnet mistahes väärinfoga sotsiaalmeedias raputama hakatakse,“ lisab Sarik.