Aleksei Morgunov | Kellele me anname koroonaviiruse teemal sõna? 

Tuletan meelde diskussiooni, kus osalesid Arkadi Popov ning suunamudija Vladislav Kopõlkov. Sisuliselt oli see lihtsalt doktor Popovi aja mõttetu raiskamine, kuna ta pidi vaidlema meditsiiniliste teemade üle inimesega, kellel ei ole vastavat väljaõpet ega teadmisi.

Sama situatsioon oli ka ETV+ saates “Kes keda?”, kus meedikud pidid vaidlema Andrei Vestereniniga maskide kandmise vajaduse kohta. Kõige huvitavam oli see, et Vesterinen tõi suhteliselt absurdseid argumente stiilis, et meie vanaemad ei kandnud maske ja elasid õnnelikult. See on puhas populism, mis tegi talle ning tema üritusele maskide vastu Tallinna vabaduse väljakul.

Paljud kritiseerisid ajakirjanik Taavi Libe, et ta esitas protestiüritusel osalejatele teravaid küsimusi. Samas tegi Libe kõike õigesti, sest inimene peabki tundma end ebamugavalt oma harimatuse tõttu, muidu tal ei olegi motivatsiooni edasi areneda. Radikaalide vastu võitlemise meetodid peavadki olema radikaalsed.

Kas me tõesti anname teatud inimestele võimaluse jagada informatsiooni ilma, et me oleme veendunud, et see teave on tõestatud? Sotsiaalmeedias üks sektant soovitab organismi puhastada liitiumpreparaadiga, mis on väga tõsine ravim, mida kasutatakse psühhiaatrias ja mille kasutamine nõuab palju teadmisi. Instagrammis pakub astroloog autismi diagnoosimist horoskoobi abil. Kopõlkov ja Vesterinen jagavad enda maailmavaateid, mis enamasti koosnevad marginaalsetest pseudoteaduslikest teooriatest.