Suitsetamise maha jätmine oleks paljude jaoks parim jõulukink 

Suitsetamisharjumust ja sellest vabanemist on pikalt uurinud mitmed väärikad teadusasutused. Oxfordi ülikooli tubakasõltuvust uurivate teadlaste grupp, The Cochrane Tobacco Addiction Group, poolt valmis tänavu sügisel müüte murdev uuring, mis kinnitab, et e-sigaretid aitavad inimestel suitsetamisest loobuda tõhusamalt kui nikotiiniplaastrid või -nätsud.

E-sigareti konsool loodi kunagi selleks, et aidata suitsetajatel tubakast loobuda ja see ei ole muutunud. Suurbritannia statistikaamet avaldas tänavu suvel analüüsi, kus on näha, et aastaga loobus riigis suitsetamisest ligi 300 000 inimest, mida on rohkem kui Eestis täna suitsetajaid kokku. Suitsetamise vähenemisel nähti olulist osa e-sigarettide kasutamisel ametlikes nõustamisprogrammides.

Miks on suitsetamisest raske loobuda?

Võti on nikotiin, mitte tubakas, nagu ekslikult arvatakse. Kuigi tubaka suitsetamisel on ohtlikum osa hoopis põlemisel kopsudesse paiskuv keemia, sealhulgas tõrv, tekitab just nikotiin hea meeleolu. Suitsetaja organism on nikotiiniga harjunud ja kui ühel hetkel seda enam ei saa, hakkab inimest painama väsimus, söögiisu, peavalu ja palju muud, mis pahatihti just järgmise sigareti sunnib ette panema.