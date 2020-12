KUUM GEI-ORGIA BRÜSSELIS: ungarlasest konservatiiviga hullas ka Eesti diplomaat 

Koroonareegleid rikkunud orgial, millest saab pikemalt lugeda SIIT, osales teatavasti Szájeri kõrval kaks isikut, kes nõudsid politsei saabudes diplomaatilist puutumatust. Nendeks olid Belgia prokuratuuri teatel 1977. aastal sündinud O. D. ja 1986. aastal sündinud B. P.. Ungari meedia mitteametlikel andmetel võis üks neist olla eestlane. Seda, et see on tõsi, kinnitas kolmapäeval Õhtulehele Eesti välisministeerium.