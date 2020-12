Eesti uudised HAIGLAD KRIISIVALMIS! Viljandi arst: tahad veeta jõulud koos perega? Käi ainult seal, kus väga vaja! Kristjan Väli , täna 11:50 Jaga: M

„Prioriteedid peavad olema paigas – käin ainult seal, kus mul väga vaja on käia (tööl, koolis, kes veel saab), väldin rahvakogunemisi ja püsin kodus. Selleks, et me saaks jõulud oma perekonnaga veeta, peame miinimumini viima kontaktid väljaspool kodu,“ lausub arst. Foto: Merilin Ulm

Viljandi haigla infektsioonikontrolli arst Kadri Kõivumägi paneb inimestele südamele: „Prioriteedid peavad olema paigas – käin ainult seal, kus mul väga vaja on käia, väldin rahvakogunemisi ja püsin kodus. Selleks, et me saaks jõulud oma perekonnaga veeta, peame miinimumini viima kontaktid väljaspool kodu.“ Haiglajuhid ja arstid räägivad, milline on praegune olukord haiglates.