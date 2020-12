Hongkongi nimekamad demokraatiaaktivistid mõisteti vangi 

Ilmselt on Joshua Wongi näol tegu tuntuima Hongkongi demokraatiaaktivistiga. Kolmapäeval määrati talle 13 ja pool kuud kestev vanglakaristus, teatab Reuters. Teda süüdistatakse eelmisel aastal toimunud valitsusvastaste meeleavalduste korraldamises.

Vangi mõisteti ka Wongi kauaaegsed kolleegid: 23aastane Agnes Chow (kümneks kuuks) ja 26aastane Ivan Lam (seitsmeks kuuks). Nad tunnistasid end sarnaselt Wongiga süüdi 2019. aasta juunis – rahutuste kõrgajal – toimunud protestiaktsioonis, mille käigus ründasid meeleavaldajad politseijaoskonda. Süüdimõistvat otsust kuuldes oli Chow nutma puhkenud. Wong kuulutas samal ajal, et „tulevased päevad on keerulised, ent me saame hakkama“.