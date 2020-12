Jahimehed paluvad ministrilt loomadele Eesti-Vene piiril läbipääsu 

„Piiritarade projekteerimise algfaasis kaasati ka jahimehed ja looduseksperdid, siiani oleme olnud teadmises, et ulukite, eriti suurulukite läbipääsud piiritarasse rajatakse,“ märgib siseministeeriumi poole pöördunud EJSi president Margus Puust. „Hiljuti jõudis Võrumaa jahiseltside kaudu meile info, et läbipääsusid ei rajata. Kohalike jahiseltside esindajad kohtusid ehitajatega ja vestluse käigus selgus, et lõpp-projektis mingeid läbipääse metsloomadele ette nähtud ei ole,“ teatab Puust ja palub siseministrilt infot, kas see vastab tõele.