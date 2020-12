Endine linnavolinik vaidlustas omastamises süüdimõistmise 

Kalmer omastas ettevõtte Agal Kinnisvara vara 92 000 euro suuruses summas äripartneri teadmata ja see tuleb nüüd koos rohkem kui 23 000 euro suuruse viivisega firmale tagasi maksta, on varem kirjutanud ERR. Pärnu maakohus karistas tänavu Kalmerit kolme ja poole aasta pikkuse tingimisi vangistusega. Kalmer vaidlustas enda süüdimõistmise Tallinna ringkonnakohtus. Ta märkis, et menetlus on veel pooleli.