Koondatud õpetaja pöördus muusikakooli vastu kohtusse ja nõuab hüvitist 

Eva Tauli (65) kohta öeldakse, et ta on naine nagu orkester – õpetab lastele laulu, rütmimuusikat ja klaverimängu, saadab lootustandvaid tulevikutähti lauluvõistlustel. Lapsi on Taul juhendanud 40 aastat. Neist 25 Pärnu-Jaagupi muusikakoolis, on Õhtuleht kirjutanud. Tänavu kevadel sai ta koondamisteate. Õhtuleht on kirjutanud, et vallas arvatakse, et õpetajale sai saatuslikuks julgus direktorile vastu hakata. Nimelt näeb kolimisplaan ette muusikakooli kolimist ühte majja põhikooliga. Muusikakooli senisesse majja peaks aga kolima vallavalitsus. Seni on kolimine takerdunud kohtuvaidluste taha, kusjuures muusikakooli pere ja kaht kooli, muusika- ja põhikooli juhtiv direktor Katrin Uutsalu seisavad teine teisel pool rindejoont. Uutsalu toetab kolimist kahe käega, Taul on kolimise vastu olnud.