President tunnistas „Esimeses stuudios“, et on kahe käega peast kinni hoidnud ja mõelnud: mis toimub? 

Kas valitsusel on jätkunud aega Eesti kõige olulisemate teemadega tegelemiseks?

Eks iga valitsuse tegevust tuleb vaadata nii, nagu ta kulgeb, ja lõpuks ka kokkuvõtvalt, et mis olid selle valitsuse jaoks tõeliselt olulised teemad, mille jaoks nad leidsid läbi heade ja halbade aegade tahtmist tegeleda. See on rohkem küsimus valijale, millega on siis rohkem tegeletud. Mul on olnud võimalus vestelda uue haridusminisriga ja riigihaldusministriga ja meil on palju ühiseid mõttekohti. Nii Jaak Aab, Anneli Ott ja ka mina - me kõik arvame, et tegelikult tuleks Eesti kohalikele omavalitsustele nende tõeliseks võimestamiseks luua mõistlik tulubaas.

Seda kummalisem muidugi on, et ka praegu on meil valitsuses üks jõud, kes on rõhutanud, et maarahvale ei ole meie areng kohale jõudnud. Ma olen tegelikult nõus, aga me ei näe neid samme, mis looksid omavalitsusele sõltumatut tulubaasi. Mitte ühtegi sellist sammu pole astutud.

Te olite väga diplomaatiline selle vastusega. Aga olete te viimastel nädalatel hoidnud kahe käega peast kinni ja mõelnud, et mis toimub?

Muidugi olen, jah. See, mis paistab täna olevat esmatähtis, olgu see siis järgmise aasta eelarve, katuserahad või diskussioon üldiselt, siis tegelikult - kas on üldse inimestele õigust ette heita, et nad vaatavad sellest koroonaviiruse küsimusest mööda ja mõtlevad rohkem, millega rõõmustada lähedasi jõulude ajal, kas ja kuhu minna talvel puhkusele, kui samamoodi on sellest viirusekriisist võimalik vaadata mööda ja tegeleda näiteks referendumi küsimusega vabariigi valitsusel. Tegelikult on ikkagi niimoodi, et mida külvad, seda lõikad.