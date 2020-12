TV3 VIDEO | Naistearst Marie Abel: abordi keelustamine oleks tragöödia kõikide Eesti naiste jaoks 

Kui abordi keelustamine tuleb Eestis kunagi päriselt päevakorda, on asi väga tõsine. Abel ütles TV3 saates "Duubel", et loomulikult on kõigil õigus ka selles küsimuses oma arvamusele, aga väga suur erinevus on oma arvamuse ja elutähtsate tervishoiuteenuste piiramise vahel.

"See oleks tõsine tragöödia kõikide Eesti naiste jaoks ja Eesti kui õigusriigi jaoks üldisemalt," rääkis arst, et abordi keelustamine või abordile ligipääsu piiramine tooks kaasa olukorra, kus naised peaks hakkama kasutama ebaturvalisi meetodeid raseduse katkestamiseks.

Raseduse katkestamine on naise elus väga raske sündmus ja põhjuseid selleks on erinevaid. "Eesti naiste tervise uuringu andmetel on kolmandikul juhtudest põhjuseks majanduslikud raskused".

Oma praktikast lähtudes kinnitas Abel, et abordi tegemise põhjuste spekter on väga lai.