Maailm EI HOOLI VIIRUSEST EGA OMAENDA POLIITIKAST: Ungari eurosaadik käis suurel geiorgial Greete Kõrvits , täna 19:25

Szajer on Ungari valitsuspartei liige. Foto: Reuters/Scanpix

Europarlamendi koridorides võisid vast käia sahinad: kes on see saadik, kellest meedia kirjutab, et too rikkus mingit seksiorgiat külastades koroonapiiranguid? Nüüd on teada, et tegemist on Ungari presidendi Viktor Orbani võitluskaaslase József Szájeriga.