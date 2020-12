Juhtkiri | Milleks valitsusele teadusnõukoda?  

On arusaadav, et ükski valitsus – olgu see Eestis või mujal maailmas – ei soovi ühiskonna sulgemist, sest sellelgi on karmid tagajärjed. Seda arvesse võttes jääb aga arusaamatuks valitsuse hirm kuulata teadusnõukoja soovitusi, sest ühiskonna sulgemist pole seni soovitanud ju nemadki. Küsimus on praegu pigem selles, kus on tasakaalupunkt – viirus küll toimetab, kuid suuresti saame me kõik edasi elada nii nagu varem.

Eilsele valitsuse istungile viidi ettepanekud piirata harrastustegevust ning sulgeda meelelahutusasutused (teatrid/kinod) ja spaad. Võimalik, et kõik need ettepanekud polnudki mõistlikud, kuid veidi ootamatu tundub, et mõistlik polnud valitsuse hinnangul ükski idee ja mis veelgi halvem – valitsus lükkab otsustamise edasi ega põhjenda selgelt ja ammendavalt, miks nad arvavad end seekord teadlastest targemateks ja nutikamateks. Näiteks jääb arusaamatuks, miks üksnes noortel keelatakse kooli minna, kuid samal ajal sportida nad võivad. Samas viirus ju ei oota.