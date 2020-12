Trieris sõitis auto rahva sekka, hukkunute seas on imik

Politsei sõnul on kohaliku aja järgi kl 13.45 vanalinna ostutänaval rahva sekka sõitnud mees 51aastane Trieri elanik ja Saksamaa kodanik, kelle politsei kohapeal vahistas ja ülekuulamisele viis. Deutsche Welle nimetab teda Saksa meheks. Üks ohvritest on alles hällilaps, kelle katkisest vankrist levisid sotsiaalmeedias pildid. Ohvrite ja kannatanute arv võib lähitundidel täpsustuda. Kohalik meedia vahendab, et surnuid on neli.