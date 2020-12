Politsei otsib Tartumaal kadunud 44aastast Agot: autojuhid, vaadake üle pardakaamera salvestused! 

Politsei on viimastel päevadel kontrollinud hulga erinevaid aadresse, kus mees viibida või liikuda võiks. Samuti on suheldud tema lähedaste ning tuttavatega selgitamaks, kas ehk keegi mehe viibimiskohast midagi teab. Paraku mehe asukohta seni tuvastada pole õnnestunud. Otsingud Ago leidmiseks jätkuvad.

"Paralleelselt info kogumisele on politsei viimastel päevadel meest püüdnud leida ka maastikuotsingute käigus. Nii oleme jalgsi liikudes aga ka droonilennul üle vaadanud mehe kodukandi Tüki külas ning seda ümbritsevad teed, metsad ja soisemad alad. Omal käel on meest kodu lähistelt leida püüdnud ka tema lähedased ja tuttavad," rääkis Tartumaa piirkonnapolitseinik Ergo Usar.

Kuivõrd meest nähti 26. novembril liikumas Kärevere kandis, siis laiendas otsingumeeskond otsimispiirkonda mehe kodutalu juurest ka Palupõhja, Valmaotsa küla ja ka Laeva soo kanti, kus tihedad metsatukad ning rabaalad on praeguseks niisamuti droonilennul üle kontrollitud. Muuhulgas käisid otsijad ka läbi ka sealse matkaraja ning soomaja selgitamaks, ega otsitavat meest kuskil seal ei ole. Suheldud on ka ümberkaudsetes taludes elavate inimestega, kuid paraku neist keegi Agole sarnanevat meest kuskil liikumas näinud ei ole.

Muuhulgas paluvad politseinikud autojuhte, kel on pardakaamerad ja kes liikusid 26. novembril kella 14-15 vahel Tallinna-Tartu maanteel Kärevere kandis, et nad vaataks üle oma salvestise selgitamaks, ega Agole sarnanev mees ei ole kellegi sõiduvahendi lindistusele talletunud. Politseinikud loodavad, et selle info pinnalt on ehk võimalik tuvastada mehe liikumissuunda või saada kinnitust otsitava mehe väljanägemise ja tundemärkide osas.