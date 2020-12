FALLOSEHOONE SÜDALINNA?! | Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm: see on vallatult veiderdav! 

„Ilma et oleksin sellest [Vilen Künnapu ja Ain Padriku eskiisist] vaimustuses, tahaksin positiivsena esile tõsta, et iseenesest üsna eakas Vilen Künnapu on väga originaalne arhitekt. Tema ei ole selline, kes ajastu peavooluga kaasa läheks,“ räägib Kalm.