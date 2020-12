Tallink katkestab laevaühenduse Stockholmi ja Helsingi liinil 

Kontsernile kuuluv laev on teenindanud kahte ajutist liini alates käesoleva aasta sügisest, et täiendavalt toetada ettevõtte kaubavedude võimekust Eesti ja Rootsi vahel, ning ühtlasi pakkudes ainsat ajutist meretranspordi ühendust Stockholmi ja Riia vahel.

Kontserni otsus on tingitud asjaolust, et antud laeva Eesti, Rootsi ja Läti vahel opereerimine ei ole käesolevas koroonaviiruspandeemia ning karmistuvate reisipiirangute olukorras Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis majanduslikult jätkusuutlik reisijate arvu järsu kahanemise tõttu.

Sel ajal, kui laeva Victoria I opereerimine Tallinna-Helsingi liinil on peatatud, on reisijatel võimalik kaasa teha viietunnine minikruiis ettevõtte laevadel Megastar ja Star, mis toimuvad igapäevaselt ja on mõeldud ilma mahaminekuta Helsingis. Samuti on võimalik Eestist ja Soomest reisida Rootsi Tallink Grupi laevadel, mis väljuvad vastavalt Paldiski ja Turu sadamatest.