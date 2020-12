Majanaabri tapnud mees mõisteti pikaks ajaks vangi 

Oktoobris kirjutas Eesti Ekspress, et Kristutis on ametilt laevamehaanik ja tapmisele eelnes juhututtavast majanaabriga konflikt, mis tekkis ühise alkoholitarvitamise käigus. Kristutis kohtus ütlusi ei andnud, kuid varasemalt antud ütluste järgi kaitses meremees oma naist, kellele majanaaber väidetavalt kallale tahtis minna. "Ekspertiis tuvastas, et Kristutisel oli 1,2promilline joove. Tapetul aga 3,1promilline joove ning uriinist leiti lisaks ka kannabinoidi (THC-COOH)," kirjutas Ekspress.