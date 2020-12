MIS TOIMUB? Ka Rumeenias avastati müstiline metallist monoliit 

USA maahaldusbüroo (BLM) teatas laupäeval, et Utah' kõrbe kaguosast leitud monoliit on kadunud. Metalse objekti kunagist asukohta märkisid vaid mõned kivid. BLMi hinnangul viidi kuju ära ööl vastu laupäeva. Kes seda tegi ja miks, on seni teadmata.