Sotsid | Euroopa esimese avaliku jõulukuuse linn vajab meie kõigi toetust 

Tallinna ajalooline linnasüda on oma pikas ajaloos näinud sarnaseid ja veel hullemaidki aegu. Küll on põlenud nii sõja- kui rahuaegsetes tulekahjudes maha suur osa vanalinna. Küll on must surm katk ja teisedki koledad haigused viinud hauda valdava osa linnaelanikest. Tallinn on aga alati tuhast tõusnud ja täitunud inimestega. Kindlasti suudavad Tallinna ärid ja inimesed teha võimsa come-backi ka sellest kriisist, kuid riigi ja linna toetuseta on see erakordselt raske ja võtab palju kauem aega.

Tänane koroonaepideemiast tingitud majanduskriis on eriline. Kui tavalised tabab majanduslangus kõige valusamalt ääremaid, siis nüüd on saanud suurima hoobi pealinna süda. Meie põlvkond ei mäleta aega, kus vanalinna tänavad oleksid niivõrd tühjad olnud. Oleme harjunud, et nii suvisel kui jõuluaegsel turismihooajal on iidsed tänavad, restoranid ja ärid rahvast tulvil. Väliskülaliste poolt siia jäetav raha on toitnud oluliselt nii linna- kui riigieelarvet, andnud tööd tuhandetele kohalikele inimestele.

Nüüd on käes aeg, kus vanalinn vajab meie kõigi abi. Sisuliselt vahele jäänud turismiaasta on viinud juba terve rea äride sulgemiseni. Ja see kurb nimekiri saab üha lisa. 800-aastane linn meenutab üha rohkem tühja kummituslinna. Võib ju öelda, et tühjad tänavad on omamoodi võluvad, aga linn algab siiski inimestest. Ilma inimesteta pole linna.

Esmajoones tuleb vanalinna ettevõtlust toetada jõuliselt linnal ja riigil, kes sealsest turismist aastakümnete jooksul on enim võitnud.

Näeme esimest koosseisu riigikogus töötades, et jõutakse tegeleda kõige muuga. Tellitakse õigusanalüüse rahvaküsitluse läbi viimiseks ja pakutakse erinevaid sõnastusi referendumile, mida suurem osa Eesti inimesi õigusega vajalikuks ei pea. Kahetsusväärselt suur osa riigikogu tööajast kulub üsna sisutule repliikide ja teravuste vahetamisele.

Hiljuti arutas riigikogu Eesti 2035 strateegiat. Üks pikaajalise kogemusega riigikogu liige esitas peaministrile küsimuse. Peaministri vastuse algus talle mingil põhjusel ei meeldinud ja ta lahkus sajatuste saatel saalist. Peaminister aga jätkas pikalt ja põhjalikult saalist lahkunud riigikogu liikmele vastuseks enda ees olevatelt paberitelt ametnike koostatud teksti ette lugemist.

Kas meie vanema põlvkonna poliitikud on kordagi mõelnud, mis tundega vaatab selliseid stseene aastaid makse maksnud vanalinna ettevõtja, kellele praegune olukord tähendab kohustust koondada pikaajalisi töötajaid ja sügavat muret, kuidas oma elutöö üldse alles hoida?