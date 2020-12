Küsimus | Miks pole Lavly Perlingu nime prokuratuuri kodulehel? 

Kaarel Kallas, riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja: Lavly Perling on prokurörina ametisse nimetatud, kuid tema töösuhe prokuratuuriga on peatatud ajaks, kui ta töötab Eesti Idapartnerluse Keskuses. (Olukorda võib illustreerida näitega, et kui prokurör läheb lapsehoolduspuhkusele, peatatakse tema töösuhe selleks ajaks, kui ta on kodus ning ta jätkab töötamist prokurörina pärast lapsehoolduspuhkuse lõppu).

Kui töösuhe on peatatud, siis millise suhtega on tegemist, kui ta on prokuröriametist tegelikult lahkunud?

Kaarel Kallas: Peatatud on Lavly Perlingu teenistussuhe. Ta on endiselt ametisse nimetatud, kuid teenistussuhte peatamise tõttu ta nö ei tööta hetkel prokuratuuris. Lahkumisavalduse esitas Lavly Perling pärast tema teenistussuhte peatamist.

Kui inimene töötab ÜRO ja Euroopa Liidu heaks, siis millised on argumendid, miks ta peab prokuratuuri nimekirjas edasi tiksuma, kui ta seal tegelikult enam ei tööta ega hakka kunagi töötama?

Kaarel Kallas: Sellele küsimusele ei ole prokuratuuril võimalik vastata, see tuleks esitada Lavly Perlingule. Prokuratuur peatab sellistel puhkudel teenistussuhte eeldusel, et töötaja naaseb tööle prokuratuuri, kuid mõistagi on töötajal alati olemas võimalus ja õigus lahkumisavalduse esitamiseks sõltumata sellest, kas ta teenistussuhe on parasjagu peatatud või mitte.

Perling ütleb ka, et kuna peaprokuröril on vaja leida tema asemele inimene, siis sellega on õigustatud, et ta lahkub alles septembris 2021. Millisele ametikohale ja kelle asemele on vaja kedagi leida?

Kaarel Kallas: Lavly Perlingu nimetas justiitsminister ametisse juhtivaks riigiprokuröriks pärast seda, kui lõppes tema ametiaeg peaprokurörina oktoobris 2019. Varasemalt ei olnud prokuratuuris seda ametikohta ning hetkel on see ametikoht ka täitmata. Prokuratuur hindab hetkel asutuse vajadusi ning otsustab seejärel, mis selle ametikohaga teha.