President Kaljulaid: isiklikult ei saa ma valitsust vahetada, aga ma ei pea vaiki olema 

Kaljulaid andis intervjuu Financial Timesile , kus nentis, et Eestis on väärtuste konflikt ja talle ei meeldi, kuidas EKRE ministrid kõnelevad naistest, vähemustest ja liberaalsetest väärtustest.

„Need pole üksnes sõnad, see on nende mõtteviis. Peame selle vaidlusega lõpuni minema, paistku see väljapoole kui kole tahes. Me ei tohiks proovida peitu pugeda…“ sõnas president Kaljulaid. „Isiklikult ei saa ma valitsust vahetada, kuna meil on parlamentaarne demokraatia. Aga see ei tähenda, et pean vaiki olema.“