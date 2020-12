Eesti uudised Miks saab abordivastane Elu Marss suurima katuseraha, 141 000 eurot? Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk: ma ei tea Marvel Riik , täna 12:20 Jaga: M

Aivar Kokk. Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia

Regionaalsed investeeringud ehk rahvakeeli katuserahad on riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul põhimõtteliselt otsustatud – vaja on veel vaid saadikute heakskiitu suures saalis. Isamaalasest rahvasaadik ei tea, miks saab abordivastane MTÜ Elu Marss kõige suurema rahasüsti ehk 141 000 eurot ja kes on baltisaksa aadlik Roman von Ungern-Sternberginimi, kellele EKRE noorteühendus tahab 45 000 euro eest mälestusmärki. Koka sõnul on need fraktsioonide ettepanekud.