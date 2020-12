Mart Riikoja | Suurimad koroonaasjatundjad istuvad raadiostuudiotes 

Nii näiteks ei pane me pahaks, kui 1. aprilli raadio-, tele ja ajaleheuudistes villast visatakse. Tavaliselt pikitakse igapäevaste asiste uudiste vahele tõsisel moel jaburusi nii, et need esmapilgul jätavad usutava mulje.

Kurjast on aga see, kui mõnel teisel päeval pannakse uudistesse midagi, millel tõsieluga miskit pistmist ei ole, ent mis jätavad kuulajatele-vaatajatele-lugejatele mulje, et asjad ongi nii kui uudises seisis.

Just selline uudis läks eetrisse selle nädala esmaspäeval Kuku-raadio pärastlõunastes uudistes. Muude uudiste hulgas oli ka selline, mis teatas, et Kiili vallas on ligi 600 koroonasse nakatanut.

Kustkohast selline info küll pärineb? No sellele oskab vastata üksnes inimene, kes selle uudise koostas ja eetrisse lasi. Kui palju segadust see näiliselt tühine uudis aga tegelikult tekitas? No seda ei oska küll mitte keegi kokku arvata. Kiili vallavalitsuse ametnikud ei saanud pärast selle eetris kõlamist tegeleda enam muu kui sellise jama kummutamisega. Nende laua- ja taskutelefonid olid punased peaasjalikult just sellel teemal.

Kelle süül levivad valeuudised?

Juba kevadel, kui koroona meie maile jõudis, hakkas levima müüt, et terviseameti kommunikatsiooniinimesed on saamatud ja rumalad inimesed. Ikka ja jälle tuli meedias jutuks, kuidas pr-inimesed on püüdnud viirust olematuks rääkida ja hiljem selle tõsidust pisendanud. Siis jälle, et tegemist on suisa saamatutega, kes kõige elementaarsematki ei suuda ajakirjanikeni viia.

Nii on see foon terviseameti hambutust kommunikatsioonitööst püsinud tänaseni. Ja terviseteemadega mitte just tõsiselt tuttava inimesena arvasin mina seda kummalist uudist raadiost kuuldes, et ju siis on terviseamet jälle millegagi puusse pannud.