Lutsar: teadusnõukoda soovitab valitsusel piiranguid karmistada 

"Teadusnõukoda teeb täna valitsusele ettepaneku piiranguid karmistada," ütles Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Lutsar teisipäeval ERR-ile . Lutsar põhjendas teadusnõukoja soovitust sellega, et Eesti meditsiinisüsteem ei tule enam üha lisanduvate koroonahaigetega toime: "Haiglad ja meditsiini kriisistaap on öelnud, et meie meditsiinisüsteem niisuguse haigete arvu tõusuga haiglas hakkama ei saa ja selle tõttu tuleb piiranguid karmistada."

Tema hinnangul aitaks paariks nädalaks täieliku liikumispiirangu (lockdown) kehtestamine ja asutuste sulgemine olukorda maha rahustada, kuid teiste riikide kogemus on näidanud, et see ei ole pikas perspektiivis tõhus ning uuesti riigi avamine on väga raske.