EBAINIMLIKUD TINGIMUSED: rootslanna hoidis poega ligi 30 aastat korteris vangistuses 

Mitmed Aftonbladetile infot jaganud allikad väitsid, et 70. eluaastates ema oli „peres toimunud varasema intsidendi tõttu“ poja vastu liigselt kaitsev ja võttis poisi juba varateismelisena koolist välja. Politseid teavitanud sugulane arvas, et sellest ajast peale pole teda kodust välja lastud. Seega võis ta olla muust maailmast äralõigatud ligi 30 aastat.

Politsei asus ebaseaduslikku vangistamist uurima. Stockholmi politsei pressiesindaja Towe Hägg kinnitas, et käimas on eeluurimine. „Võin öelda, et uurime ebaseaduslikku vabadusekaotust Stockholmi piirkonnas. Mis puutub uurimise seisu ja sellega seotud inimestesse, on see kõik, mida ma täna öelda saan,“ sõnas Hägg.