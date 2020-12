Need juuksehoolduskomplektid panevad iga naise särama! 

Dark Oil sari sobib ideaalselt reegleid lõhkuva visiooniga, olles ideaalne loomeinimestele, kes tahavad murda harjumuspärasuse ahelaid. Tihti ei kasuta inimesed õli sisaldavaid tooteid kartes, et need muudavad juuksed raskeks ja rasvaseks. Dark Oil imendub aga sekunditega, jättes juuksed kohevaks ja säravaks, kuid muutmata neid rasvaseks. Tulemus on sile, kontrollitav ja kräsuvaba.