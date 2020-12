Šotimaa valitsusjuht soovib uut iseseisvusreferendumit 

Šotlased lükkasid 2014. aasta referendumil iseseisvuse tagasi, ent ajad on muutunud. Brexit ja Briti valitsuse koroonastrateegia on suurendanud šotlaste lahkumissoovi, teatab Reuters. Enamik küsitlusi on näidanud, et suurem osa rahvast toetab nüüd Ühendkuningriigist eraldumist.

Sturgeon ütles esmaspäeval SNP virtuaalkonverentsil peetud kõnes, et soovib, et šotlased toetaksid üleskutset korraldada „uue parlamendi algusetapis“ veel üks iseseisvusreferendum. Varasemalt on ta keeldunud uut hääletust välistamast.