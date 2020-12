Jalgpalliliit pöördus andmekaitse poole mängijate punaste kaartide eemaldamise asjus 

Seejuures ei ole kirjas mängija nime ega sünniaega, vaid ta on tähistatud nimetusega Mitteaktiivne Mängija, teatas Eesti jalgpalliliit andmekaitse inspektsioonile. Isikuandmete kaitse reeglid, sh õigus nõuda oma andmete kustutamist, kohalduvad siis, kui tegu on isikuandmetega ehk kui nende andmete alusel on võimalik isik tuvastada. Andmekaitse inspektsioon selgitas, et kui andmete alusel on inimene äratuntav iseendale ja väga lähedastele inimestele, kellel on lisaks avaldatud andmetele muudki infot, siis ei loeta selliseid andmeid siiski isikuandmeteks. Sellisele seisukohale on jõudnud ka Euroopa inimõiguste kohus.