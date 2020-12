Võitlus koroonaga: minister palub kirikus laulmist piirata 

„Minult on viimastel päevadel korduvalt küsitud, kas kirikus laulmine nii koguduse kui ka kooride poolt on lubatud. Kuigi laulmine ei ole keelatud, tuleb arvestada praeguste teadmistega viiruse leviku kohta,“ teatab Riina Solman EKNile. „Nii rääkides, kuid veelgi enam lauldes, võib nakkus õhuvooluga levida kaugemale kui lihtsalt hingamisel. Eriti tähelepanelik tuleb olla Harju ja Ida-Viru maakonnas, kus ka huvitegevusele on seatud piirang, mille kohaselt tohib huvitegevust viia läbi üksnes kümne liikmega rühmades. Selle piirangu põhjus on viiruse levik nendes maakondades huvitegevuse, sh koorilaulu proovide kaudu. Peagi saabuvad jõulud ning selleks, et need tuleksid võimalikult tavapärased, tuleb meil järgida juhiseid, mis aitavad vähendada nakkuse levikut. Olen kindel, et keegi meist ei soovi, et mõni kogudus muutuks nakkuskoldeks,“ ütleb minister.