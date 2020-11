RABATUD REISIJA: Elroni arvates viirust Eestis polegi? Enamik sõitis maskita, sest teavitust praktiliselt polnud 

„Eile rongiga sõites jäi mulje, et viirust Eestis ei olegi või ei ole Elroni juhtkond sellest kuulnud,“ ütles anonüümsust palunud reisija Õhtulehele.

Reisijal jäid vajakajäämised silma juba pealinna sõites, sealt tagasi tulles kontrollis ta need üle. Tema sõnul pole rongi seintel teavitussilte „Kanna maski" ning puuduvad ka kätepuhastusvahendid. „Tartu bussides on suured punased sildid ja puhastusvahendid on iga ukse juures, keskmise ukse juures lausa kaks,“ võrdles ta.