Maksumaksjate liidu ettepanek: lapse kooli viimist tuleks tõlgendada töösõiduna 

„EML on arvamusel, et arusaam sellest seadusesättest peaks jõudma ka maksuseadusesse ning maksuseaduste rakendamise praktikasse. Eelkõige peame silmas tulumaksuseaduse sätteid erisoodustustuste maksustamise kohta ja käibemaksuseaduse sätteid, mis reguleerivad sisendkäibemaksu mahaarvamist ettevõtluse tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt.“

Ametiautoga laste sõidutamist on seni loetud erisoodustuseks, aga maksumaksjate liidu meelest on aeg küps alustada diskussiooni selle tõlgenduse muutmiseks. Nende arvates võiks maksu- ja tolliamet anda välja juhendi, mis tõlgendaks tööandja autoga töötaja lapse kooli või lasteaeda viimist ja sealt koju toomist töösõiduna, kuna sellise sõidu võimaldamisega täidab tööandja soolise võrdõiguslikkuse seadusest tulenevat kohustust ühendada töö- ja pereelu.

„Toetame Liisa Pakosta mõtet, et tekkida ei tohiks olukorda, kus ema või isa peaks tööst loobuma lapse hooldamise kohustuse tõttu – ikka tuleb leida sobilik lahendus. Nii, nagu see ju tegelikult ajast aega käinud on – emad ja isad on ikka teinud ära kõik vajalikud tööd ja ka lapsi kasvatanud,“ märgib maksumaksjate liit.