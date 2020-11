Eesti uudised KAKS LAST TULEST PÄÄSTNUD MEES: roomasin põrandal, leegid lõid üle pea Arvo Uustalu , täna 20:20 Jaga: M

GALERII

PIDI RISKIMA: Veiko ütleb, et pidi riskima, sest peale tema polnud kedagi, kes lapsed põlevast majast välja tooks. Foto: Aldo Luud

„Roomasin põrandal, kuum toss ja leegid lõid üle pea, aga teadsin, et ainult mina saan neid lapsi aidata. Maja välisuksele jõudes ja paksu kuuma tossu ja leeke enda ees nähes sain aru, et riskin eluga ja välja ei pruugi ma enam pääseda, aga teadsin ka seda, et lapsed tuleb päästa,“ räägib Veiko, kes laste ema appikarjeid kuuldes põlevast majast väikese poisi ja tüdruku kaenlas välja tõi.