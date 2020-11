Kaja Kallas | Martin Helme kardab rahvahääletust 

Kolmandaks, olevat referendumi mõte näidata koht kätte Euroopale. Jah, vastab tõele, et Eesti on tahtnud olla Euroopas võrdne võrdsete seas, mis tähendab ka seda, et meile on Euroopa väärtusruum sobinud. Sinna väärtusruumi on kuulunud ka see, et inimesi ei kiusata nende nahavärvi, veendumuste, seksuaalse sättumuse ja muu tõttu. Olen nõus, et vähemuste üle referendumi korraldamine viib meid Euroopa väärtusruumist pigem tagasi nõukogudeaegsesse mentaliteeti ja sellel ei ole midagi seost meie suveräänsusega. Suveräänne rahvas otsustas rahvahääletusel, et me tahame olla Euroopa Liidus ja seda ei ole keegi uuesti rahvahääletusele pannud. Alates iseseisvuse taastamisest on meie välispoliitiline suund olnud see, et me ei oleks kunagi enam üksi. Liikumine tagasi mingisse iganenud nõukogulikku väärtusruumi sellele kaasa ei aita. Meid lihtsalt ei mõisteta.