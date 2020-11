Eesti uudised KUI LAPSEL SÜNNIB LAPS: „Kui ema sai teada, et kavatsen sünnitada, viskas ta mu kodust välja.“ Liina Hallik , täna 19:55 Jaga: M

MUREDEGA ÜKSI: Sageli tuleb alaealisel Iapsevanemal üksinda lapse kasvatamise ja koolis käimise kõrvalt maadelda ka majanduslike probleemidega.

„Ta oli esimese hooga lapse üle nii õnnelik, aga see pööras täiesti luupainajaks,“ meenutab 15aastaselt endast kuus aastat vanema mehega lapse saanud Kertu. „Kui ma viiendat kuud rase olin, siis ta... noh, mul kadus täiesti seksiisu ära… a tema tahtis ja mina ei tahtnud… siis ta lihtsalt peksis mind sellepärast läbi, ütles, et laps ei pea sündima, et siis ta saab mind jälle ja niimoodi… ja peale seda ta hakkaski mind peksma kogu aeg.“