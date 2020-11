Poliitika Peaprokurör ja eetikanõukogu: Lavly Perling käitus ebaeetiliselt, kui sidus ennast poliitiliselt Isamaa Parempoolsetega Marvel Riik , täna 18:27 Jaga: M

Lavly Perling Foto: Teet Malsroos

Prokuratuuri eetikanõukogu hinnangul on endine peaprokurör Lavly Perling käitunud ebaeetiliselt, kui teatas avalikult, et on asunud erakonna Isamaa ühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks. „Prokurör peab olema sõltumatu ning üks osa sellest sõltumatusest on apoliitilisus, mistõttu on prokuröril keelatud olla erakonna liige. Antud juhul ei ole Lavly Perling küll erakonna liikmeks astunud, kuid ta on avalikult välja öelnud selle, et ta on ühe erakonna toetajaliige,“ selgitas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.