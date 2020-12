5 kott-tooli, mis toovad sinu koju hubase jõuluhõngu! 

Kott-tool on võrdlemisi lihtne viis, kuidas oma kodule uus hingamine anda – tõstes seda aeg-ajalt uude nurka, on väga kerge tuba uueks muuta. Pühade eel tahetakse kodu jõuluhõnguliseks muuta ning lisaks dekoratsioonidele, linikutele ja kuusele saab seda teha mõnusa kott-tooliga. Lisaks on tegemist on eriti laheda ja originaalse kingiideega!

Kott-tooli teeb jumalikuks selle sametpehme kangas, mis on erakordselt sile ja siidine! Kanga pind koosneb sametisest triibust ja tugevast paksust kangast, mis muudab tekstiili märkimisväärselt pehmeks ja nahale sõbralikuks. See siseruumidesse sobiv kott-tool täidab toad hubasusega ja näeb originaalne välja!

Barcelona on pehme sametkangas, mis näeb välja luksuslik ja modernne. Sametine mööblikangas on hingav ja töödeldud spetsiaalse kihiga, mis takistab vedelike kiiret imendumist. Kanga karv on lühike ja pehme ning tänu sellele on nendel kott-toolidel tõeliselt mugav mõnuleda. Kergelt sädeleva kanga valmistamisel ei ole kasutatud kemikaale ning see sobib kasutamiseks siseruumides. Too oma koju pisut luksust ja mugavust!