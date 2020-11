Vambola Paavo | Jätame referendumi ära 

Abielureferendum kütab kirgi. Nüüdseks on kuupäevgi paigas – 18. aprillil peavad kodanikud minema arvamust avaldama. Kes teeb seda elektrooniliselt, kes jaoskonnas. Kõik maksab ning sugugi mitte vähe. Elus on igal asjal küljes hinnalipik. Tavakodanik esitab aina sagedamini küsimuse, milleks seda palagani on vaja. Raha võiks otstarbekamalt kulutada. Sektoreid, mis seda vajavad, on kriisiajal küllaga.

Kui osa poliitikuid juba praegu käremeelselt sõna võtavad, mis siis edaspidi veel saab. Kujutame ette, kuidas kevadtalvel hakkavad teleekraanil jooksma üksteise otsa reklaamid, kindlasti täidetakse suured pinnad leheruumi. Siiani on meie elu toiminud rahulikult ja ilma rahvaküsitluseta. Kui hakkame iga asja puhul Šveitsi eeskujul arvamust küsima, oleme peagi ummikteel ja rahaliselt paljad kui porgandid. Referendum on selgelt rakendatud valimisvankri ette. Algul pidi see ühe erakonna meelest olema kohalike valimiste osa. Nüüd kui kuupäeva muudeti, sai rahvaküsitlusest avamäng suurele valimisooperile.