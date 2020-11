Õiguskantsler: rahvahääletuse otsus on riigiorganitele kohustuslik 

"Olemasoleva olukorra kinnitamiseks korraldatud rahvahääletused on olnud Euroopa riikides pigem haruldased, ent neid leidub. Üldjuhul korraldatakse rahvahääletus selleks, et rahvas saaks otsustada mõne põhimõttelise muudatuse üle," vastas Ülle Madise riigikogu liige Siim Kiisleri küsimusele, kas rahvahääletuse eelnõus pakutud küsimusele "Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?" saadud vastus nõuaks seaduste muutmist.

Madise rõhutas, et põhiseaduse kohaselt on rahva otsus riigiorganitele kohustuslik, vahendab ERR .

"Kui rahvahääletusel vastab suurem osa hääletajaid senise olukorra säilitamisele suunatud küsimusele "ei", tähendaks see küsimuse praegusest sõnastusest lähtudes, et abielu ei pea jääma meheja naise liiduks. See vastus ei kohusta perekonnaseaduse eespool viidatud sätteid kehtetuks tunnistama ega nõua ametnikelt, kohtunikelt ja teistelt riigiorganitelt samast soost inimeste abielu sõlmimise lubamist. Eitav vastus avab võimaluse algatada perekonnaseaduses abielu mõiste laiendamine," lausus Madise.