TOHOH! Robert Sarv kaevati Venemaal kohtusse, ent ta ise ei tea sellest midagi 

Nagu mainitud, siis soovib pankrotihaldur kohtusse anda üheksat isikut, kellest neli on välismaalased. Nende välismaalaste seas on kaks eestlast, britt ja rootslane. Üks eestlane on portaali Ural56 teatel Andrei Maksbert ja teiseks pole ei keegi muu kui vandeadvokaat Robert Sarv.

Vandeadvokaat Robert Sarv kinnitas, et ei tea asjast midagi ja et Õhtulehe ajakirjaniku telefonikõne oli väga üllatav. „Käisin viimati Venemaal ehk 2009. aastal, aga Peterburis turistina,“ mainis Sarv, kelle sõnul paneb selline asi lausa kukalt kratsima. „Laimajad ja muud inimesed, kes sõnavabaduse kohtupraktikast polnud veel aru saanud, on mind süüdistanud „väljapressimises“. Nüüdseks on selge, et kõik on olnud korrektne, seda on öelnud nii prokuratuur kui ka aukohus. Loodetavasti juhtub nüüd selles asjas ka nii,“ sõnas advokaat.