TOHOH! Advokaat Robert Sarv kaevati Venemaal kohtusse 

Nagu mainitud, siis soovib pankrotihaldur kohtusse anda üheksat isikut, kellest neli on välismaalased. Nende välismaalaste seas on kaks eestlast, britt ja rootslane. Üks eestlane on portaali Ural56 teatel Andrei Maksbert ja teiseks pole ei keegi muu kui vandeadvokaat Robert Sarv.