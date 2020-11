Prantsuse korrumpeerunud kirjanduseliiti ei muuda isegi auhinnatud autori pedofiiliaskandaal 

Mainekas Prantsuse kirjandusauhind Renaudot võib üleöö kirjaniku karjääri õitsele lüüa või taaselustada. Üheks silmapaistvaks näiteks on Gabriel Matzneff, kes pälvis auhinna 2013. aastal. Tema teosed kerkisid taas müügiedetabelite tippu ja tundus, et mehe karjäär saab pärast langusperioodi sisse uue hoo. Siiski sai tema prestiiž tänavu taastumatu hoobi, sest üks prantslanna avaldas raamatu, milles väitis, et kuulus kirjanik oli temaga 1980ndatel seksuaalsuhtes, kui ta oli vaid 14aastane ja Matzneff 49. Nüüd ootab augustis 84. sünnipäeva tähistanud meest kriminaaluurimine ja skandaali on sattunud Prantsuse kirjanduseliit.

Matzneffi pedofiilia oli kirjandusringkondades avalik saladus

Kui Vanessa Springora 2013. aastal kuulis, et Gabriel Matzneff võitis maineka auhinna, sattus ta marru ja hakkas kirjutama kõikehõlmavat teost „Nõusolek“, kirjutab The New York Times. Just tema oli see eelmainitud 14aastane tütarlaps, keda Matzneff aastakümnete eest seksuaalselt ära kasutas. Raamat ilmus tänavu jaanuaris ja vallandas koheselt suure skandaali, mis tabas teravalt kogu Prantsusmaad, ent riigi kirjanduselu domineeriv suletud maailm on jäänud seni suures osas kahjustamata.

Gabriel Matzneffi 2013. aasta võidu taga seisis teda kümneid aastaid toetanud kirjanduseliit, kes oli väidetavalt tema pedofiiliakalduvusest täielikult teadlik – see oli n-ö avalik saladus. „Me arvasime, et see [auhind] rõõmustab teda, kuna ta oli laostunud ja haige,“ sõnas Matzneffi usaldusisik ja Renaudot' auhinnakomitee liige Frédéric Beigbeder, kes on ka ise enimmüüdud autor.

Avalikkuses on Matzneff enda vastu esitatud süüdistusi korduvalt eitanud. See, et riigi tähtsuselt teise kirjandusauhinna taga seisev rühmitus võib Matzneffi skandaali lihtsalt kõrvale heita, rõhutab Prantsusmaa eliitinstitutsioonide läbitungimatust.

Vanessa Springora avaldatud raamat tekitas Prantsusmaal suure skandaali. Foto: AFP/Scanpix

Eliit ei soovi vigast süsteemi parandada