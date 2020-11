Mudalaviinid matsid Sardiinias autosid ja nõudsid kolme inimese elu 

Pühapäeval leidsid päästjad 89aastase naise surnukeha, teatab The Daily Mail. See oli mudalaviinide kolmas ohver. Eelnevalt avastati veel kaks hukkunut – koduteel märatseva tulvavee alla jäänud kohalik talunik ja 90aastane kodus viibinud mees. Muda- ja veekiht ulatus teatavasti mitmete hoonete puhul lausa teise korruseni.

Paljud autod jäid rusuvoolu alla. Foto: AP/Scanpix

Geoloogid märkisid, et tormi põhjustatud õnnetus polnud sugugi esmakordne. Üks ohvriterohkemaid sarnaseid juhtumeid toimus 2013. aastal. Tollal nõudis see Vahemerel asuval saarel 19 inimelu. Teadlased rõhutasid, et paljud Sardiinia asustatud piirkonnad on kujunenud geoloogiliselt ebastabiilsel maastikul.