EKRE ihus hammast rahvusringhäälingu seadusele, justiitsminister Aeg andis vastulöögi 

„Selle seaduse muutmise eelnõu sihiks on vajadus, et Eesti Rahvusringhääling oma saadete ja programmide tootmisel ja edastamisel ei eiraks poliitilise tasakaalustatuse printsiipi, eelistades ühte erakonda või poliitilist liikumist teisele,“ selgitas Grünthal novembri algul riigikogus eelnõud üle andes. „Eelnõu muudatuste aluseks on võetud 31. detsembrini 2006 kehtinud ringhäälingu seadus, nii et tegemist ei ole sugugi mitte suukorvistamisega, nagu võib-olla hakkate rääkima.“

EKRE rahvasaadik Kalle Grünthal. Foto: Teet Malsroos

„Seletuskirjas märgitakse, et „Seaduseelnõu eesmärk on luua Eesti Rahvusringhäälingu tegevuses õigusselgus, mis vastaks avalik-õigusliku meediateenuse põhimõtete rakendamisele ning Eesti Rahvusringhäälingu seaduse [ERHS] korrelatsioon Äriseadustikuga“, kuid seletuskirjas puudub olemasoleva regulatsiooni analüüs, probleemide kaardistamine, võimalike lahenduste kaalumine jne. Õiguskord on 2006. aastaga võrreldes oluliselt muutunud, seega ei ole eesmärgipärane ega mõistlik võtta aluseks kuni 2006. aasta lõpuni kehtinud ERHSi redaktsiooni,“ selgitas justiitsministeerium Raivo Aegi allkirja kandvas kirjas, miks nemad seadusemuudatust ei toeta.

„Jääb selgusetuks, milliste tegelike probleemide lahendamiseks on eelnõu esitatud, samuti vajaks eelnõu ulatuslikku normitehnilist ülevaatamist,“ jätkus Grünthali seadusemuudatuse kritiseerimine. Eraldi tuuakse kirjas välja üksnes mõned tähelepanekud:

- poliitilise tasakaalustatuse nõue on sätestatud kehtiva ERHS § 6 lõikes 5, kuid eesmärgilt samasisuline nõue nähakse ette ka eelnõu punktis 2, seejuures kehtiva ERHS § 6 lõike 5 muutmist eelnõus ette ei nähta. Selle tulemusena sisaldaks ERHS kahes erinevas sättes tasakaalustatuse nõuet;

- teise näitena ebavajalikust regulatsioonist võib välja tuua eelnõu p-s 3 ettenähtud muudatuse – seaduse täiendamine §-ga 62 (kõlbluse ja seaduslikkuse tagamine). Sarnase sisuga regulatsioon sisaldub juba meediateenuste seaduse §-s 19 (alaealiste kaitse ja kõlbluse ning seaduslikkuse tagamine). Eelnõus puudub põhjendus, miks on meediateenuste seaduses sisalduva regulatsiooni kordamine ERHSis vajalik;