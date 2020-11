Joe Biden sai koeraga mängides vigastada 

Joe Bideni peres on kaks saksa lambakoera: Major ja Champ. Teadaolevalt juhtus intsident laupäeval, kui ta ühega neist mängis. 78aastane demokraat toimetati järgmisel päeval ortopeedi juurde.

Arstid arvasid algselt, et Biden on lihtsalt nikastanud hüppeliigest, ent kindluse mõttes tehti kompuutertomograafiga lisauuring, mis kinnitas luumõra. Bideni personaalarst Kevin O'Connor teatas hilisemas avalduses, et demokraat peab tõenäoliselt mitu nädalat kandma kaitsesaabast.