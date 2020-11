USAs kardetakse pühadeperioodiga kaasnevat äkilist haiguspuhangut 

Pühapäevalt peetud kõnes teatas dr Anthony Fauci, et reisijatel pole veel hilja viiruse levikut takistada. Tema sõnul peaksid nad järgima sotsiaalse distantseerumise reegleid ja kandma maski. Ta soovitas reisijatel ka võimalusel teatud aja karantiinis viibida.

USAs on registreeritud üle 13 miljoni nakatunu ja enam kui 266 000 Covid-19 surma. Pühapäevase seisuga on novembris registreeritud üle nelja miljoni koroonajuhtumi, mida on kaks korda rohkem kui oktoobris. Ameerikas arutatakse üha aktiivsemalt vaktsiini kasutuselevõttu, mis tähendab Fauci sõnul „valgust tunneli lõpus“.