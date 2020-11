Õigusteadlane: maskikandmise kohustus riivab veidi põhiõigusi 

Samas sellist seadust, mis ühtegi põhiõigust ei riivaks, peaaegu ei olegi – kõik meie seadused on teatavad kokkulepped ühiskonnas, mis ühiskonna efektiivsema toimimise huvides meie mõningaid õigusi ka riivavad. „Näiteks ka toiduhügieeninõuded, mis toitlustusasutustes valamute olemasolu nõuavad, riivavad omandiõigust, sest nõuavad kulutusi selle nõude täitmiseks. Õiguste riivamise puhul tuleb lihtsalt kaaluda, kas vastava õiguse riivamisega ühiskond kuskil mujal võidab rohkem või mitte. Riivamine on põhjendamatu siis, kui ühiskond kuskil mujal rohkem sellest riivest ei võida,“ selgitab Ginter.

Tema sõnul on probleem eelkõige volitusnormis. Nakkuse- ja ennetustõrje seaduses pole piirangute kehtestamise volitused tõesti eriti hästi paigas. „Aga ilmselgelt on ka võimatu volitusnorme lõputult detailselt seadusesse kirja panna. Näiteks võiks keegi ütelda, et isegi lihtsalt maski kandmise kohustuse kehtestamise volitus on äkki ebapiisav ning bussis maskikandmise kohustuse kehtestamiseks peaks olema päris detailselt kirjas, et valitsus võib kehtestada bussis maski kandmise kohustuse,“ räägib Ginter.